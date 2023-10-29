الناخبون العُمانيون يبدؤون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بدأ الناخبون العُمانيون اليوم الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في عضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة عبر تطبيق “أنتخب”، حيث يتنافس 843 مرشحًا بينهم 32 امرأة حسب القوائم النهائية للمرشحين لاختيار 90 عضوًا، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة الـ 7 مساء اليوم.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيّدين حسب القوائم النهائية للناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، عبر تطبيق “انتخاب” والموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.om)، (753260) ناخبًا وناخبة، حيث أدلى منهم 13 ألفًا و843، خارج سلطنة عُمان.