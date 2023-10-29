عودة خدمات الإنترنت والهواتف تدريجيا لقطاع غزة

وأضافت إسرائيل إلى جرائمها بحق المدنيين، قطعها خدمة الانترنت عن قطاع غزة خلال قصفها العشوائي، بالتزامن مع عمليات تكتم ممنهجة أحاط بها الاحتلال عملياته في القطاع.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت مجموعة الاتصال الرئيسية العاملة في قطاع غزة «بالتل»، وشركة «جوال»، عن عودة تدريجية لخدمات الاتصالات.

جاء ذلك بعد يومين من انقطاع الخدمة، عن القطاع خلال القصف الإسرائيلي المكثف والذي طال منشآت وأهدافا مدنية، وفق حساب المنظمة بمنصة «إكس».

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012