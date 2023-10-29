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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عودة خدمات الإنترنت والهواتف تدريجيا لقطاع غزة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أعلنت منظمة «نت بلوكس» لمراقبة الشبكات، بدء عودة خدمة الإنترنت تدريجا إلى قطاع غزة.
جاء ذلك بعد يومين من انقطاع الخدمة، عن القطاع خلال القصف الإسرائيلي المكثف والذي طال منشآت وأهدافا مدنية، وفق حساب المنظمة بمنصة «إكس».
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وفي سياق ذي صلة، أعلنت مجموعة الاتصال الرئيسية العاملة في قطاع غزة «بالتل»، وشركة «جوال»، عن عودة تدريجية لخدمات الاتصالات.
وأضافت إسرائيل إلى جرائمها بحق المدنيين، قطعها خدمة الانترنت عن قطاع غزة خلال قصفها العشوائي، بالتزامن مع عمليات تكتم ممنهجة أحاط بها الاحتلال عملياته في القطاع.
29 أكتوبر 2023 - 9:23 صباحًا