رئيس حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إسرائيل تريد ضم شمال ووسط غزة بعد إخلاء المنطقة من الفلسطينيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية “مصطفى البرغوثي”، أن هناك مخططا إسرائيليا يهدف إلى إخلاء سكان شمال ووسط غزة من أجل التمهيد لاحتلاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن هناك جهودا عربية كبيرة تتم لمنع تنفيذ هذا المخطط بالشراكة مع العديد من المنظمات والدول الكبرى المعنية.

وأفاد بأن الشعب الفلسطيني يرفض رفضا قاطعا التخلي عن أرضه في قطاع غزة، مؤكدا أن سكان غزة سيظلون متمسكون بأرضهم مهما كان الثمن.