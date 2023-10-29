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رئيس حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إسرائيل تريد ضم شمال ووسط غزة بعد إخلاء المنطقة من الفلسطينيين

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية “مصطفى البرغوثي”، أن هناك مخططا إسرائيليا يهدف إلى إخلاء سكان شمال ووسط غزة من أجل التمهيد لاحتلاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن هناك جهودا عربية كبيرة تتم لمنع تنفيذ هذا المخطط بالشراكة مع العديد من المنظمات والدول الكبرى المعنية.

وأفاد بأن الشعب الفلسطيني يرفض رفضا قاطعا التخلي عن أرضه في قطاع غزة، مؤكدا أن سكان غزة سيظلون متمسكون بأرضهم مهما كان الثمن.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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