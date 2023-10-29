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رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تستعد لقصف مستشفى الشفاء في غزة بحجج واهية.. وأعداد ضحايا القصف موثقة

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني “محمد شتية”، أن إسرائيل تستعد لقصف مستشفى الشفاء في قطاع غزة بحجج واهية.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن جميع الأرقام التي تتحدث عن الضحايا والشهداء والمصابين في غزة، هي أرقام صحيحة وتصدر من وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد بأن السلطة الفلسطينية تضغط على كافة الأطراف الدولية والإقليمية لمنع تكرار نسخة ثانية من مستشفى المعمداني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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