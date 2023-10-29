المتحدثة باسم الأونروا: لا تواصل مع طواقنا في غزة.. لكن علمنا أنهم يحاولون توزيع ما وصلهم من مساعدات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت المتحدثة باسم الأونروا “تمارا الرفاعي”، أنه لا يوجد أي وسيلة اتصال مع طواقم المنظمة العاملين في قطاع غزة بسبب قطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع المحاصر.

وأضافت في تصريحات لـ “العربية”، أنه وفقا لمعلومات من القطاع، فإن الأطقم العاملة تستمر بتقديم خدماتها لكافة السكان ويحاولون ما وصلهم من مساعدات.

وأفادت بان القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع خلف آلاف الشهداء والجرحى، وقوض جميع الجهود التي تبذلها الأونروا من أجل التخفيف على أهالي القطاع المحاصر.