23 يوماً من العدوان الإسرائيلي على غزة.. عدد الشهداء يتجاوز ثمانية آلاف والاحتلال يكثف غاراته على القطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ليل السبت- الأحد، أنّ أكثر من 8 آلاف شخص استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.



وقالت الوزارة، لوكالة فرانس برس، ليل السبت-الأحد، إنّ "حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي تجاوزت 8 آلاف، نصفهم من الأطفال". وكانت آخر حصيلة للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع قد بلغت 7703 قتلى، بحسب الوزارة، السبت.



مئات الشهداء والجرحى



استشهد العشرات وأصيب المئات، فجر اليوم الأحد، في العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة.



وارتقى عشرات المواطنين وأصيب آخرون في مخيم الشاطئ غرب غزة، تم انتشال عدد منهم ولا زال آخرون تحت الأنقاض.



كما قصفت طائرات حربية منزلا مأهولا في حي تل الهوا غرب غزة مكونا من 6 طوابق ما أوقع شهداء وجرحى في صفوف المواطنين.



وفي حي الزيتون جنوب شرق المدينة، قصفت الطائرات الحربية الاسرائيلية عدة منازل ما أدى لاستشهاد 30 مواطنا على الأقل واصابة آخرين، وفي حي التفاح شرق المدينة قصفت الطائرات نحو 5 منازل وأوقعت شهداء وجرحى في صفوف المواطنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.



كما قصفت الطائرات الحربية منزلين في حي الشجاعية شرق المدينة ما أدى لوقوع شهداء وجرحى ما زال بعضهم تحت الأنقاض.



وفي مخيم جباليا قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية 110 منازل، ما أدى لسقوط 45 شهيدا على الاقل واصابة آخرين.



كما دمرت الطائرات الحربية مربعا سكنيا في بئر النعجة وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى.



وفي وسط القطاع قصفت الطائرات منازل في مخيمي البريج والنصيرات ومدينة دير البلح ما لسقوط شهداء وجرحى ما زال عدد منهم تحت الأنقاض.



وفي خان يونس ورفح، استشهد نحو 57 مواطنا غالبيتهم من النازحين عقب تدمير الطائرات الحربية منازل على رؤوس ساكنيها وتم نقلهم لمستشفيي أبو يوسف النجار وناصر جنوب القطاع.



العربي الجديد

