عشرات الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى المستمر على قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب مئات آخرين، اليوم الأحد، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم الـ23 على قطاع غزة.

وأفادت مصادر في قطاع غزة باستشهاد العشرات وإصابة آخرين في مخيم "الشاطئ" غرب غزة، تم انتشال عدد منهم ولا زال آخرون تحت الأنقاض.

وقصفت طائرات حربية منزلا مأهولا في حي "تل الهوا" غرب غزة مُكونًا من 6 طوابق ما أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى.

وفي حي الزيتون جنوب شرق المدينة، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة منازل ما أدى لاستشهاد 30 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين، وفي حي التفاح شرق المدينة قصفت الطائرات نحو 5 منازل وأوقعت شهداء وجرحى.

وقصفت الطائرات الحربية منزلين في حي الشجاعية شرق المدينة ما أدى لارتقاء شهداء وإصابة آخرين ما زال بعضهم تحت الأنقاض.

وفي مخيم "جباليا"، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، 110 منازل ما أدى لسقوط 45 شهيدًا على الأقل وإصابة آخرين.

ودمرت الطائرات الحربية مُربعًا سكنيا في بئر النعجة وأوقعت عشرات الشهداء والجرحى، وفي وسط القطاع قصفت الطائرات منازل في مخيمي البريج والنصيرات ومدينة دير البلح ما أدى لسقوط شهداء وجرحى لا زال عدد منهم تحت الأنقاض.

وفي خان يونس ورفح، استشهد نحو 57 شخصًا غالبيتهم من النازحين عقب تدمير الطائرات الحربية منازل على رؤوس ساكنيها وتم نقلهم لمستشفيي أبو يوسف النجار وناصر جنوب القطاع.

ويتواصل لليوم الـ 23 العدوان على القطاع الذي أوقع أكثر من 7800 شهيد وإصابة الآلاف، وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس السكان، كما تم تدمير الطرق الرئيسية والفرعية والبنية التحتية في مختلف مناطق القطاع.