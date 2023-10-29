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مسئول أوكراني: سماع دوي انفجارات قوية في خيرسون

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ياسر رشاد - القاهرة -  

أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة خيرسون الأوكرانية رومان مروتشكو، اليوم الأحد ، بأن القوات الروسية قصفت مناطق ساحلية في خيرسون، حيث سُمع دوي سلسلة من الانفجارات القوية في جميع أنحاء المدينة.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن مروتشكو قوله :" هناك انفجارات قوية في خيرسون ..المناطق الساحلية من المدينة تتعرض لنيران قوات روسيا".

 

ودعا مروتشكو المواطنين إلى البقاء في الملاجئ، وقبل ذلك، حذرت القوات الجوية السكان من تهديد محتمل بضربة جوية كما تم إعلان حالة التأهب للغارات الجوية في منطقتي خيرسون وميكوليف.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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