لو ضاعت شنطتك في المطار.. تعرف على خطوات استعادتها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أكثر المواقف المزعجة داخل صالات الوصول بالمطارات حال فقد الحقيبة خاصة بعد الرحلات الطويلة التي تزيد عن 5 ساعات، وبعض الركاب تتعرض لمثل هذه المواقف ولا تعرف كيف تتصرف.

ويرصد "الخليج 365" خطوات التعامل مع المفقودات داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي وكيف تعثر على حقيبتك بالمطار.

1- تخصص إدارة المتروكات والمفقودات بحفظ وتخزين (المتروكة / المفقودة) لحين تسليمها إلى ذويها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

2- تعريف الحقيبة المفقودة هي الحقيبة التي لا يوجد عليها بيانات للراكب أو شركة الطيران (Label).

3- الحقيبة المتروكة هي التي يقوم الراكب بتسليمها إلى إدارة المتروكات لحين عودته لاستلمها مرة آخرى.

4- الحقائب الترانزيت هي التي تقوم شركة (الطيران/الخدمة) بتخزينها بادارة المتروكات لحين استلامها مرة آخرى.

الإجراءات التي يتم اتخاذها لإعادة الحقيبة المفقودة لأي راكب.

1- في حال فقد الحقيبة يتم تشكيل لجنة ثلاثية تضم (شرطة تأمين الركاب - إدارة الجمارك - أمن شركة ميناء القاهرة الجوى ) وذلك لفحص محتويات الحقيبة ، وتحرير محضر بمحتوياتها وتسليمها لإدارة المتروكات بمطار القاهرة الدولي.

2- يتم تحرير محضر منفصل حالة وجود أشياء ثمينة بالحقيبة وتسليمها الي وديعة الجمرك بمطار القاهرة الدولي.

3- للاستفسار عن الحقائب المفقودة يتم الإتصال بأرقام إدارة المتروكات المدونة بالمطار.

4- تسليم الحقيبة حالة التعرف عليها الي الراكب نفسه بموجب جواز السفر أو بواسطة أي شخص يتم توكيله باستلامها بموجب توكيل خاص صادر من الشهر العقاري.

5- يتم التوجه الي مكتب الاستعلامات بصالة السفر رقم (1) والإتصال بالرقم الداخلي (4458) لإدارة المتروكات لإيفاد مندوبها لإنهاء إجراءات دخول الراكب الدائرة الجمركية للتعرف علي الحقيبة و محتوياتها وإتمام استلامها.

6- يتوجه الراكب بعد استلام الحقيبة الي المنفذ الجمركي لفحصها وسداد الرسوم الجمركية إن وجدت.

7- توقيتات الاستفسارات واستلام الحقائب يوميا عدا الجمعه والسبت اعتبارا من الساعة 8:30 صباحا حتى 14:30 بعد الظهر.