اخبار العالم

لو ضاعت شنطتك في المطار.. تعرف على خطوات استعادتها

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أكثر المواقف المزعجة داخل صالات الوصول بالمطارات حال فقد الحقيبة خاصة بعد الرحلات الطويلة التي تزيد عن 5 ساعات، وبعض الركاب تتعرض لمثل هذه المواقف ولا تعرف كيف تتصرف.

ويرصد "الخليج 365" خطوات التعامل مع المفقودات داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي وكيف تعثر على حقيبتك بالمطار.

1- تخصص إدارة المتروكات والمفقودات بحفظ وتخزين (المتروكة / المفقودة) لحين تسليمها إلى ذويها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

2- تعريف الحقيبة المفقودة هي الحقيبة التي لا يوجد عليها بيانات للراكب أو شركة الطيران (Label).

3- الحقيبة المتروكة هي التي يقوم الراكب بتسليمها إلى إدارة المتروكات لحين عودته لاستلمها مرة آخرى.

4- الحقائب الترانزيت هي التي تقوم شركة (الطيران/الخدمة) بتخزينها بادارة المتروكات لحين استلامها مرة آخرى.

الإجراءات التي يتم اتخاذها لإعادة الحقيبة المفقودة لأي راكب.

1- في حال فقد الحقيبة يتم تشكيل لجنة ثلاثية تضم (شرطة تأمين الركاب - إدارة الجمارك - أمن شركة ميناء القاهرة الجوى ) وذلك لفحص محتويات الحقيبة ، وتحرير محضر بمحتوياتها وتسليمها لإدارة المتروكات بمطار القاهرة الدولي.

2- يتم تحرير محضر منفصل حالة وجود أشياء ثمينة بالحقيبة وتسليمها الي وديعة الجمرك بمطار القاهرة الدولي.

3- للاستفسار عن الحقائب المفقودة يتم الإتصال بأرقام إدارة المتروكات المدونة بالمطار.

4- تسليم الحقيبة حالة التعرف عليها الي الراكب نفسه بموجب جواز السفر أو بواسطة أي شخص يتم توكيله باستلامها بموجب توكيل خاص صادر من الشهر العقاري.

5- يتم التوجه الي مكتب الاستعلامات بصالة السفر رقم (1) والإتصال بالرقم الداخلي (4458) لإدارة المتروكات لإيفاد مندوبها لإنهاء إجراءات دخول الراكب الدائرة الجمركية للتعرف علي الحقيبة و محتوياتها وإتمام استلامها.

6- يتوجه الراكب بعد استلام الحقيبة الي المنفذ الجمركي لفحصها وسداد الرسوم الجمركية إن وجدت.

7- توقيتات الاستفسارات واستلام الحقائب يوميا عدا الجمعه والسبت اعتبارا من الساعة 8:30 صباحا حتى 14:30 بعد الظهر.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا