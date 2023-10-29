شبورة كثيفة وفرص سقوط الأمطار.. تعرف على طقس الأسبوع الجاري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم الأحد 29 أكتوبر، إلى يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر المقبل، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

طقس الأحد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت الأرصاد تكون الشبورة المائية وتكون كثيفة أحيانا في الصباح الباكر على على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة وخليج السويس.

وكشفت الأرصاد عن وجود فرص أمطار خفيفة على خليج السويس وجنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

كما تتكون شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق، بالإضافة إلى نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة.

طقس الاثنين

تتكون شبورة مائية تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة، بنسبة حدوث (50% تقريبا). أيضا تسقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 % تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء

تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناه وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

طقس الخميس

تسقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا)، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناه وحلايب وشلاتين

على فترات متقطعة.

طقس الجمعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناه وحلايب وشلاتين، بنسبة حدوث 50% تقريبا، على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.