شكرا لقرائتكم خبر عن 22 اقتراحا برغبة على طاولة اجتماعات لجنة الاقتراحات والشكاوى بالنواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، ثلاثة اجتماعات اليوم الأحد، لمناقشة 22 اقتراحا برغبة مقدمة من الأعضاء، منها الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد العوضي، بشأن إنشاء مكتب صحة حضاري لخدمة أهالى مركز تمى الأمديد على قطعة أرض أملاك دولة – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تشغيل المركز الطبي قرية منقباد- مركز أسيوط- محافظة أسيوط، والاقتراحين برغبة المقدمين من النائب وحيد فودة، الأول: بشأن تدعيم مستشفى المنصورة الدولي بجهاز منظار ركبة، وجهاز موجات على القلب (إيكو) – محافظة الدقهلية، الثاني: بشأن نقل تبعية مستشفى المنصورة العام التخصصي من أمانة المراكز الطبية المتخصصة إلى مديرية الصحة- محافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هناء حمدي سرور، بشأن شراء وتوريد جهاز إشعاعي جديد لقسم الأورام بمستشفى جامعة المنوفية- محافظة المنوفية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حجازي، بشأن تطوير الوحدة الصحية- قرية الماى- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبراخيت المركزي- محافظة البحيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن إنشاء بنك دم بمدينة النجيلة- محافظة مطروح، والاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق السيد، بشأن توفير وحدة صحية بقرية مصطفى إسماعيل والتابعة لحى العامرية- محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سامى كامل، بشأن تحويل الوحدة الصحية بقرية 30 يونيو بمركز ومدينة بئر العبدإلى وحدة رعاية متكاملة- محافظة شمال سيناء.

ويتناول الاجتماع أيضا، الاقتراح برغبة المقدم من النائبين وحيد فودة، وحيد قرقر، بشأن إنشاء (3) مدارس (ابتدائي- إعدادي- ثانوي) في منطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة - محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن تشغيل مدرسة فرح عطية تعليم أساسي بقرية البصراط مركز المنزلة - محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن إنشاء مدرسة فنية للصناعات البحرية بمدينة النجيلة - محافظة مطروح، والاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن رفع كفاءة فصول وملعب مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة لغات بمدينة 15 مايو- محافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء أول مدرسة خضراء صديقة للبيئة بمحافظة البحر الأحمر، والاقتراح برغبة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن إنشاء مدرسة إعدادي مشتركة بقرية بغداد- مركز ومدينة بدر- محافظة البحيرة.

وتشهد اجتماعات لجنة الاقتراحات والشكاوى، كذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نسرين صلاح عمر، بشأن الاستفادة من الأماكن الشاغرة بمدارس التعليم الفني كحضانات أعمال بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لاستكمال بناء نادى غرب البلد- محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مركز شباب نجع حامد- مركز ساقلتة- محافظة سوهاج على قطعة أرض أملاك وزارة الموارد المائية والري، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حجازي، بشأن تطوير وتنجيل الملعب الكبير بمركز شباب قرية شبراباص- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سامي كامل، بشأن إنشاء صالة نشاط مغطاة بمركز شباب بئر العبد التابع لمركز ومدينة بئر العبد- محافظة شمال سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن إنشاء مركز شباب وملعب لقرية الكمال- مركز تمي الأمديد- محافظة الدقهلية.