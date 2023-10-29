السفارة الكويتية دعت رعاياها في لبنان الى تسجيل بياناتهم لديها

دعت السفارة الكويتية في لبنان، رعاياها في لبنان إلى العودة الطوعية إلى البلاد وذلك في تحديث نشرته وزارة الخارجية الكويتية على موقعها الرسمي.
وورد في التحديث الذي نشرته وزارة الخارجية الكويتية انه "استنادا إلى بيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 17 تشرين الاول 2023 والذي يحث كافة المواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة الجمهورية اللبنانية إلى تأجيل السفر خلال هذه الفترة، والذي يهيب كذلك بالمواطنين المتواجدين حالياً في لبنان إلى العودة الطوعية إذا لم يكن هناك حاجة ملحة لتواجدهم، في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن".
وتابعت: "تدعو سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية كافة المواطنين المتواجدين حالياً في لبنان للتواصل معها وتسجيل بياناتهم على هاتف السفارة رقم: (0096171171441)".
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