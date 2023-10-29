نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تلقيه أي تحذيرات بشأن نية حركة حماس إشعال حرب ضد إسرائيل، ملقيا باللوم في فشل توقع هجوم الحركة المباغت على عاتق الاستخبارات.
واكد نتانياهو في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "كل وكالات الاستخبارات، كانت تقدر بأن حركة حماس مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية"، مشددا على ان "هذا التقييم الاستخباري قُدم لي وإلى المجلس الأمني المصغر مرة بعد أخرى وذلك حتى قبيل اندلاع الحرب".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن نتانياهو يحمل المسؤولية في فشل توقع الهجوم خصوصا لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، ورئيسها أهارون هاليفا، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: لم يحذرني أحد بشأن هجوم حماس وكل وكالات الاستخبارات كانت تقدر بأنها مردوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.