نتانياهو: لم يحذرني أحد بشأن هجوم حماس وكل وكالات الاستخبارات كانت تقدر بأنها مردوعة

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تلقيه أي تحذيرات بشأن نية حركة حماس إشعال حرب ضد إسرائيل، ملقيا باللوم في فشل توقع هجوم الحركة المباغت على عاتق الاستخبارات.

واكد نتانياهو في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "كل وكالات الاستخبارات، كانت تقدر بأن حركة حماس مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية"، مشددا على ان "هذا التقييم الاستخباري قُدم لي وإلى المجلس الأمني المصغر مرة بعد أخرى وذلك حتى قبيل اندلاع الحرب".

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن نتانياهو يحمل المسؤولية في فشل توقع الهجوم خصوصا لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، ورئيسها أهارون هاليفا، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار.