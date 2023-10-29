"نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل أوقفت خطط غزو واسع النطاق لغزة واستبدالها بتوغلات برية محدودة

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن "إسرائيل أوقفت خطط غزو واسع النطاق لغزة واستبدلتها بتوغلات برية محدودة"، مشددين على ان "وقف إسرائيل خطط الغزو البري الواسع يتماشى مع اقتراح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع يوآف غالانت إن الحرب ستكون "طويلة وصعبة" وكرر الدعوة للمدنيين الفلسطينيين بإخلاء شمال قطاع غزة الذي تركز إسرائيل هجماتها عليه.

وشدد نتانياهو ردًا على اسئلة الصحافيين أن "هذه هي المرحلة الثانية من الحرب التي لها أهداف واضحة وهي تدمير قدرات حماس وإعادة الاسرى"، مضيفا :" "نحن في البداية فحسب وسندمر حماس فوق الأرض وتحتها".