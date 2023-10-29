الناطق العسكري الإسرائيلي: قصفنا مواقع لحزب الله على الجبهة الشمالية وكل من يقترب من حدودنا سنقتله

اعلن الناطق العسكري الإسرائيلي دانيال هغاري، في مؤتمر صحافي أنه "قصفنا مواقع لحزب الله على الجبهة الشمالية وكل من يقترب من حدودنا سنقتله".
وكشف الناطق العسكري بأنه "نتقدم في مراحل الحرب وفق المخطط لها ونوسع عملياتنا البرية في غزة"، لافتا الى ان ": عدد قتلى الجيش بلغ 311 وهناك 32 مخطوفا".
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