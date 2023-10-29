افادت قناة "الجزيرة" بأن الجيش الإسرائيلي طلب من سكان "مسكاف عام" على الحدود مع لبنان التزام الملاجئ إثر حدث أمني. واكدت قناة المنار انه "تم إستهداف موقع "مسكاف عام" بالأسلحة المناسبة".

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