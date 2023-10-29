ميقاتي وصل الى قطر في زيارة رسمية يقابل خلالها أمير قطر ووزير الخارجية

وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى قطر في زيارة رسمية يقابل خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الحكومة ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وكان في استقبال ميقاتي في المطار وزير الدوله في وزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي والقائمة باعمال سفارة لبنان في قطر فرح بري.

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