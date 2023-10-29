أرسلان: الظرف الذي يمر به الشعب الفلسطيني يحتم علينا الخروج من الزواريب السياسية الضيقة

اشار رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب السابق طلال أرسلان، الى ان "الظرف الذي يمرّ به الشعب الفلسطيني، خصوصاً في غزة، وتأثيره المباشر علينا كلبنانيين وعلى الدول العربية والعالم بأسره، يحتّم علينا الخروج من الزواريب السياسية الضيقة والحسابات الشخصية وأن نتحول جميعاً إلى صوتٍ واحدٍ وصفٍّ واحدٍ في وجه العنصرية والغطرسة والإجرام الاسرائيلي الذي يهدد وجودنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، بثقافتنا وديننا وتعدّدنا. يهدّد لقمة عيشنا الكريمة، ووحدتنا. يهدّد اقتصادنا. يمسّ شرفنا وكرامتنا وحريّتنا".

ورأى ارسلان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "الوضع يحتّم علينا التعالي عن الصغائر، كما يحتّم علينا أن نعتبر بأنّ كلّ شهيد سقط في جنوبنا بوجه هذا العدو الغاصب هو شهيد الوطن، لأيّ حزبٍ أو فصيلٍ انتمى… نسأل الله أن يحمي لبنان بأهله وجيشه ومقاوميه".