مجددا.. الجيش الإسرائيلي يدعو سكان غزة للتوجه جنوبا

الشارقة - اميمة ياسر -

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، للتوجّه نحو الجنوب، قائلا إن "الجهود الإنسانية في تلك المنطقة من القطاع المحاصر ستتوسّع".

وقال الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إنه “يجب على المدنيين في شمال غزة وفي مدينة غزة أن ينتقلوا مؤقتا إلى جنوب وادي غزة، نحو منطقة أكثر أمانا حيث سيكون بإمكانهم الحصول على مياه وغذاء ودواء، حيث ستتوسع الجهود الإنسانية بقيادة مصر والولايات المتحدة”، بحسب ما نقل موقع "أخبار الآن".

كما حذر الجيش الإسرائيلي المدنيين في غزة من أن منطقتهم أصبحت الآن “ساحة معركة”، مطالبا إياهم بالمغادرة فيما كثف حملته الجوية ضد مقاتلي حماس في الأراضي الفلسطينية.

وفي الوقت الذي "تحاول" فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام قطاع غزة بريا، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، في رسالة بثها التلفزيون، إن “هذه الحرب لها مراحل، موضحاً أنها انتقلت إلى المرحلة الثانية.”

ويدعو الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة حيث تتركز عمليات القصف الكثيفة، إلى الانتقال جنوبا منذ 15 أكتوبر، إلا ان الضربات تستمر باستهداف الجنوب أيضا إلى حيث انتقل مئات آلاف السكان المدنيين قرب الحدود المقفلة مع مصر، وقد عاد آلاف من الفلسطينيين باتجاه الشمال لعدم توافر مساكن ومساعدات في الجنوب، وفقا لما أفادت به الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أنه وفي اليوم الثاني والعشرين للقتال الذي أوقع آلاف الشهداء، بات قطاع غزة المحاصر من إسرائيل والذي يسكنه نحو 2,4 مليون نسمة، مقطوعا عن العالم مع توقف خدمات الاتصالات والإنترنت.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف مدمرة منذ السابع من أكتوبر ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته كتائب القسام التابعة لحركة حماس على إسرائيل وأسفر عن مقتل 1400 شخص تقول السلطات إن معظمهم من المدنيين.