شكرا لقرائتكم خبر عن "هذا ليس وقتي".. انسحاب بنس من السباق الرئاسي الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاس فيغاس - أ ف ب

أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس السبت، انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي، قائلاً «هذا ليس وقتي».

وفي حديثه خلال الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس، قال بنس «أصبح واضحاً بالنسبة لي أن هذا ليس وقتي، بعد الكثير من الصلاة والتفكير، قررت تعليق حملتي للرئاسة».

بحسب الاستطلاعات تقتصر نوايا التصويت لبنس على 3,8 في المئة وفق موقع فايفثيرتيايت المتخصص، وآماله عملياً معدومة في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو الأوفر حظاً للفوز بالترشح عن حزبه، على الرغم من متاعبه القضائية.

ولم يعط بنس أي مؤشرات تدل على دعمه أياً من المرشحين في كلمته التي جاء وقعها مفاجئاً للحاضرين.

ومن المقرّر أن يتحدّث المرشحون الجمهوريون الثمانية في المنتدى في نهاية الأسبوع.

وبعد سنوات من الولاء لترامب، غيّر بنس موقفه بعد اقتحام مناصرين للملياردير الجمهوري مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

وكان بنس قرر خوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية في مواجهة الرئيس السابق، لكن حظوظه كانت تبدو ضئيلة منذ البداية.

ويعتبره مناصرو ترامب «خائناً» لمصادقته في الكونغرس على فوز جو بايدن بالرئاسة في العام 2020.

وأوضح بنس «أنا أغادر هذه الحملة، لكن اسمحوا لي أن أعدكم بأنني لن أتخلى أبداً عن النضال من أجل القيم المحافظة».

من جهته قال ترامب خلال هذا التجمع السنوي، إن الولايات المتحدة تقف بالكامل مع إسرائيل.

وأضاف «الولايات المتحدة تقف إلى جانب الإسرائيليين في مهمتهم لضمان القضاء على حركة حماس والانتقام لكل هذه الفظائع»، متعهداً بالدفاع عن إسرائيل كما لم يفعل أحد من قبل.