شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجارات بولاية هندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الهند - رويترز

لقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب آخرون بعد عدة انفجارات في مركز للمؤتمرات في ولاية كيرالا بجنوب الهند الأحد.

ووقعت الانفجارات خلال اجتماع لطائفة دينية في مركز للمؤتمرات في كالاماسيري على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال شرقي كوتشي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائفة كانت تعقد مؤتمراً لمدة ثلاثة أيام سجّل فيه أكثر من ألفي شخص حضورهم.

وعبر رئيس وزراء ولاية كيرالا بيناراي فيجايان عن أسفه البالغ لوقوع الانفجارات وقال إن الشرطة ستتعامل مع الأمر بجدية.

وأضاف أن الشرطة لا تزال تجمع معلومات عن الحادث ولا يمكنها تقديم مزيد من التفاصيل الآن.

وقال بي، راجيف وزير الصناعة في ولاية كيرالا في تصريحات للصحفيين إنه لا يمكن تحديد سبب الانفجار الآن.

وأضاف «يجري تحقيق مفصل الآن، لا يمكن معرفة السبب إلا بعد الانتهاء من التحقيق».

وقالت صحيفة ماثروبيومي المحلية: إن ثلاثة انفجارات على الأقل وقعت داخل قاعة المؤتمرات مما أدى إلى إصابة أكثر من 23 شخصاً، ونُقل المصابون إلى المستشفيات.

وقالت وزيرة الصحة في ولاية كيرالا فينا جورج: إن إدارتي الصحة والتعليم الطبي تلقتا تعليمات بتوفير خدمات علاجية عالية الجودة.

وقال تي.إيه سريكومار وهو متحدث باسم الطائفة لموقع ماثروبيومي «وقع الانفجار بعد ثوان من تأدية صلاة ضمن فعاليات اليوم.

وقع الانفجار الأول في منتصف القاعة، وبعد ثوان، هز انفجاران آخران في وقت واحد جانبي القاعة».