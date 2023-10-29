شكرا لقرائتكم خبر عن زلزالان قويان يضربان الأرض.. هل تحققت نبوءة أخرى للعالم الهولندي؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”: وكالات

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض «إن زلزالاً بلغت شدته 6.3 درجة ضرب منطقة جزر فانواتو اليوم الأحد».

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 94 كيلومتراً.

والسبت، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالاً قوته 5.5 درجة ضرب كيبولاوان بارات دايا في إندونيسيا. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، وأن مركزه يبعد 375 كيلومتراً شمال شرقي كوبانغ في إندونيسيا.

وكان عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي اشتهر عالمياً بنبوءاته حول مواعيد وأماكن الزلازل التي يمكن أن تضرب الأرض، حذر في تغريدة على حسابه بموقع «إكس» (تويتر سابقاً)؛ حيث أعاد التغريد بالنشرة الفلكية التي يصدرها عن طريق الهيئة التي يرأسها؛ إذ حذر من تقارب قادم لما لا يقل عن 5 اقترانات كوكبية، والتي بدأت الجمعة، وتستمر إلى الغد 30 أكتوبر/ تشرين الأول، مشيراً إلى أهمية تلك الاقترانات، بسبب تقاربها مع اكتمال القمر.

وحذر من الاقتران الرباعي الذي يضم المريخ وعطارد والأرض والمشتري، في خط مستقيم تقريباً في تلك الفترة التي حددها، وبحسب هوغربيتس، فإن القمر أيضاً يقترن مع المشتري وعطارد والمريخ والشمس.

وأشار إلى أن ذلك «يحدث في وقت قصير جداً، وهذا ما يجعل الأمر بالغ الأهمية»؛ حيث سيتم توليد تيارات كهرومغناطيسية قوية جداً من خلال هندسة الكواكب والقمر، ما قد «ينتج عنه نشاط زلزالي كبير حقاً»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى يوم 31 أكتوبر بالتحديد، إلا أنه قال: إن توقعاته قد تتقدم أو تتأخر بمقدار يوم، مضيفاً: «نحن لا نعرف بالضبط متى ستحدث زلازل أكبر بسبب هذه الهندسة، لكنني أتوقع نحو 31 من الشهر، أكثر أو أقل بيوم واحد، لكن توقعوا نشاطاً زلزالياً كبيراً».

واختتم بالقول إنه «يجب أن ننتظر ونرى كيف تستجيب الأرض، هذا أسبوع مثير للاهتمام للغاية، كونوا في حالة تأهب إضافي».