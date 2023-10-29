شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب وزير الدفاع.. الصين تطلق منتدى بكين العسكري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز

أطلقت الصين الأحد، منتدى بكين شيانغشان، أكبر معرض سنوي للدبلوماسية العسكرية، على الرغم من غياب وزير الدفاع الذي يستضيف عادة مثل هذه الفعاليات.

وتأمل الصين أن تستخدم المنتدى للترويج لرؤية الرئيس شي جين بينغ لعالم أكثر أمناً، والتقارب مع الدول النامية في مواجهة زيادة التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها للحد من طموحاتها العسكرية.

وتخوض روسيا وأوكرانيا حرباً في منذ عام 2022، تأخذ مركز الصدارة في المنتدى، وسيكون وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على جدول أعمال المنتدى كأول ضيف متحدث غداً الاثنين.

وأرسلت وزارة الدفاع الأمريكية وفداً برئاسة زانثي كاراس، مدير شؤون الصين في مكتب وكيل وزارة الدفاع.

وينعقد منتدى هذا العام في وقت حرج بالنسبة للصين في ظل غياب وزير الدفاع عن المشهد.

وأقالت بكين الثلاثاء، وزير دفاعها لي شانغ فو لكنها لم تعين بديلاً له، وذكرت رويترز الشهر الماضي أنه تم التحقيق مع لي، الغائب منذ شهرين، بتهمة الفساد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن عدد ومستوى المشاركين الأجانب، ومن بينهم 22 وزير دفاع و14 قائداً عسكرياً، هو الأعلى هذا العام منذ انعقاد المنتدى لأول مرة في عام 2006.