انت الان تتابع خبر نتائج القبول المركزي في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي الحالي (2023- 2024) والان مع التفاصيل

لمعرفة القبول

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، قبول (245291) طالبا وطالبة في الجامعات الحكومية العراقية ضمن قنوات القبول المركزي للسنة الدراسية 2024/2023.



وأوضح العبودي، خلال المؤتمر الخاص بإعلان نتائج القبول المركزي، قبول (237066) طالبا ضمن قناة القبول المركزي للقناتين العامة وذوي الشهداء وقبول (7998) ضمن قناة القبول المباشر و(227) ضمن قناة النخبة.

وتابع أن أعداد الطلبة المقبولين ضمن قناة القبول المركزي في المجموعة الطبية بلغت (9333) بواقع (4931) طالبا في كليات الطب و(2019) طالبا في كليات طب الأسنان و(2383) طالبا في كليات الصيدلة فيما أشرت الحدود الدنيا لكليات الطب (99,43) وطب الأسنان (98,86)، والصيدلة (98,43).

وأضاف أن أعداد المقبولين في كليات الهندسة (21047) والعلوم (29160) والقانون (4722) والإدارة والاقتصاد (25076) والتقنيات الطبية والصحية (2798) والتمريض (3100) والطب البيطري (2264) والزراعة (4109) والآداب (9757) واللغات (2774) والتربية والتربية الأساسية (52432) والمعاهد الطبية (17362) والمعاهد التكنولوجية (8230).

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي الجامعات ببدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المركزي المنشورة في الموقع الرسمي للوزارة (www.mohesr.gov.iq) وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org).