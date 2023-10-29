انت الان تتابع خبر ميسان.. السجن 15 عاماً بحق مجرم فجر عجلة صحفي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المجرم اعترف بقيامه وبالاشتراك مع متهمين آخرين بوضع عبوة ناسفة تحت عجلة أحد العاملين في المجال الصحفي مما أدى الى تفجيرها واحتراقها بالكامل لدوافع إرهابية".



وأضاف ان "الحكم بحقه جاء استنادا لأحكام المادة الثانية / 1 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".