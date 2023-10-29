انت الان تتابع خبر سيدة من مصابي حريق الحمدانية تضع مولودها خلال علاجها في تركيا (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الصحة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "سيدة من مصابي حريق الحمدانية أصيبت بحروق شديدة وأخليت الى تركيا ضمن المصابين الذين اخلتهم الوزارة للعلاج في تركيا وضمن الوجبة الأولى".

وأضافت الوزارة، أن "السيدة مصابة بحروق شديدة وبعد شهر من العناية بصحتها وصحة الجنين وضعت مولودها في تركيا"، مبينة ان "صحة الام والطفل جيدة ومستقرة".



يذكر ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه، في وقت سابق، بإخلاء مصابي الحمدانية للعلاج خارج العراق ممن يصعب علاجهم في البلاد.