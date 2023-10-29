شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: مقتل أكثر من 150 جنديا أوكرانيا في منطقة دونيتسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس المركز الإعلامي لمجموعة "الجنوب" القتالية الروسية، فاديم أستافيف، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت أكثر من 150 جنديا ومركبة قتالية من طراز الصواريخ المتعددة الإطلاق "هيمارس" جراء الهجمات التي شنتها مجموعة القتال الجنوبية الروسية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء ، اليوم الأحد، عن أستافيف، قوله: "في منطقة دونيتسك، صدت وحدات مجموعة "الجنوب" القتالية، بدعم من نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، 3 هجمات شنتها مجموعات هجومية معادية، وألحقت أضرارا بالقوى البشرية والمعدات في مناطق مستوطنات كراسنوي وكورديوموفكا وكليششيفكا."

إسقاط طائرات مسيرة

أضاف أستافيف، أن المجموعة دمرت أيضًا 14 طائرة مسيرة معادية، فضلًا عن 8 صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" في منطقتي فيسيولوي وسبورنوي.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن كييف حاولت مهاجمة أهداف على الأراضي الروسية باستخدام 36 طائرة مسيرة، لكن أنظمة الدفاع الجوي دمرتها فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم ليل السبت/ الأحد.