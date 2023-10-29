تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - تتجه أنظار عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة نحو مختلف ملاعب العالم اليوم الأحد الموافق 29 من شهر أكتوبر الحالي حيث ينتظرهم العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مواجهة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة صن داونز أمام الأهلى فى الدوري الأفريقي.



وتاتي مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 29 من شهر أكتوبر الحالي على النحو التالي:



مواعيد مباريات بطولة الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة



صن داونز X الأهلي – الساعة 3 عصرا على قناة ON TIME SPORT 1

الوداد المغربي X الترجي التونسي – الساعة 8 مساء على قناة ON TIME SPORT 1



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



وست هام يونايتد X إيفرتون – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

برايتون X فولهام – الساعة 4 عصرا

ليفربول X نوتينجهام فورست – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا X لوتون تاون – الساعة 4 عصرا

مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 5:30 على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ريال بيتيس X أوساسونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

رايو فاليكانو X ريال سوسييداد – الساعة 5:15 على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيك بيلباو X فالنسيا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



كالياري X فروسينوني – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports Premium 1

مونزا X أودينيزي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports Premium 1

انتر ميلان X روما – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports Premium 1

نابولي X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

باير ليفركوزن X فرايبورج – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



ستاد بريست X باريس سان جيرمان – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4

ليل X موناكو – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

ميتز X لوهافر – الساعة 4 عصرا

مونبلييه X تولوز – الساعة 4 عصرا

رين X ستراسبورج – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مارسيليا X ليون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري التركي



فاتح قرا جمرك X طرابزون سبور – الساعة 3 عصرا

أنطاليا سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 6 مساء

بينديك سبور X فناربخشة – الساعة 6 مساء

أنقرة جوجو X سامسون سبور – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



طلائع الجيش X سيراميكا كليوباترا – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT 2