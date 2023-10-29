شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يونايتد يفتح خط مفاوضات مع نجم الهلال لتعويض غياب نيفيز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن مسئوولي نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إيقاف لاعبه ساندرو تونالي، على خلفية مشاركته في المراهنات.

وبدأ الإيقاف رسميا منذ يوم أول أمس الجمعة الموافق 27 من شهر أكتوبر الحالي ولمدة 10 أشهر وذلك بعد ثبوت الاتهامات التي وجهها إليه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

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وأكدت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن مسئوولي نيوكاسل يونايتد قرروا النظر إلي اللاعبين المتواجدين في دوري روشن السعودي، لتعويض غياب تونالي.

وأوضح الصحفي الإيطالي الشهير "فابريزو رومانو"، أن البرتغالي روبن نيفيز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال علي طاوله المناقشة لدي مسئوولي نادي نيوكاسل يونايتد.



وكان نادي الهلال قد أعلن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عن تعاقده مع البرتغالي روبن نيفيز، بعقد لمدة 3 مواسم، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ولفرهامبتون الإنجليزي.

ويعد روبن نيفيز أحد أبرز لاعبي الهلال في الموسم الحالي، حيث خاض 13 مباراة في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس الملك، وساهم خلالها بهدفين حيث سجل هدفًا وصنع آخر.