السعودية تعزي مصر في ضحايا حادث طريق "القاهرة-الإسكندرية"

أعربت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، جراء وفاة وإصابة عدد من الأشخاص بسبب وقوع حادث تصادم في طريق (القاهرة - الإسكندرية). وتعبّر السفارة عن تضامن المملكة مع جمهورية مصر وشعبها الشقيق جراء هذا الحادث المؤلم، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



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