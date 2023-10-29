رئاسة الشؤون الدينية بالسعودية تحث المسلمين على إحياء السنة بإقامة صلاة الخسوف

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي أن عدم إقامة صلاة الخسوف في الحرمين الشريفين، يعود إلى تعذر رؤية الخسوف بسبب الغيوم.

إقامة الصلاة

واستدلت رئاسة الشؤون الدينية على عدم إقامة الصلاة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الشَّمسَ والقمرَ لا ينكسِفانِ لموتِ أحدٍ منَ النَّاسِ، فإذا رأيتُموهُ فقوموا فصلُّوا" [أخرجه ابن ماجه].

وبناءً على هذا الحديث، فقد نص الفقهاء وأهل العلم على عدم إقامة صلاة الخسوف في حال عدم الرؤية.

ورغم ذلك، فقد حثت رئاسة الشؤون الدينية المسلمين على إحياء السنة بإقامة صلاة الخسوف، تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالًا لأمره واغتنامًا للأجر والمثوبة.

وستشهد الكرة الأرضية غدًا، خسوفًا جزئيًا للقمر بنسبة صغيرة ستشاهد كافة مراحله في سماء السعودية والوطن العربي ومعظم أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا.

وستدوم مرحلة الخسوف الجزئي لمدة ساعة و17 دقيقة ما بين الساعة 10:35 مساءً إلى 11:52 مساءً بتوقيت السعودية وهو الخسوف الأخير سنة 2023.

الخسوف الجزئي

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه بعد 39 دقيقة من بداية الخسوف الجزئي سيصل ذروته العظمى الساعة 11:14 مساءً وسيكون 6% فقط من قرص القمر داخل ظل الأرض، وبعد 10 دقائق يصل القمر لحظة الاكتمال بدرًا ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر.

وذكر أن خسوف القمر الجزئي سهل الرصد بالعين المجردة بدون استخدام معدات أو تجهيزات خاصة ولكن يمكن الاستعانة بالمنظار الثنائي أو تلسكوب صغير لرؤية أفضل لتفاصيل القمر.

وبعكس كسوف الشمس فإن خسوف القمر لا يؤثر على العين أبدًا ولا توجد حاجة لاتخاذ احتياطات السلامة.