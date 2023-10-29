جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف نقاطا للجيش السوري في ريف القنيطرة

ياسر رشاد - القاهرة -

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي نقاطا للجيش السوري في ريف القنيطرة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وتعرضت عدة مناطق سورية لقصف إسرائيلي منذ عملية 7 أكتوبر التي شنتها حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة.

أكدت المتحدثة باسم برنامج الأغدية العالمي عبير عطيفة، اليوم الأحد، أن الأوضاع في قطاع غزة "مأساوية وصعبة للغاية"، خاصة بعد انقطاع الاتصالات، وتصعيد العمليات العسكرية، واستهداف كل المنشآت.

وقالت المتحدثة "نحن واجهنا صعوبة في الاتصال بموظفينا داخل غزة، لقد توقفت معظم عمليات المساعدات الإنسانية وانقطعت الكهرباء والاتصالات، فضلا عن نقص الوقود، وأصبحت التحركات داخل القطاع شبه مستحيلة".

وأضافت أن "الملاجئ أصبحت مكتظة بالكثير من العائلات خاصة عقب تدمير المنازل والبنى التحتية"، موضحة أن "الوضع الغذائي في غزة أصبح صعبا للغاية؛ بسبب نفاد المخزون في المحلات، ونقص الخبز في المخابز، نتيجة لنقص الوقود".

وطالبت عطيفة بضرورة وقف إطلاق النار وفتح المعابر بصورة سريعة لإدخال المزيد من المواد الغذائية، وتأمين ممرات إنسانية.. معربة عن أملها في حدوث انفراجة، واستكمال إدخال جميع المساعدات الإنسانية لسكان غزة خلال الساعات المقبلة.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن السلطة الفلسطينية تبذل كل ما في وسعها لإغاثة أهالي غزة ووقف العدوان في القطاع، رافضا في الوقت نفسه الحديث الراهن عن إدارة أممية لقطاع غزة.

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