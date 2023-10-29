الهلال الأحمر الفلسطيني: الجيش الاسرائيلي طلب إخلاء مستشفى القدس بغزة تمهيداً لقصفه

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى تهديداً من الجيش الاسرائيلي بإخلاء مستشفى القدس في غزة فوراً تمهيداً لقصفه. واضاف :"مقبلون على كارثة إذا لم تتدخل المنظمات الدولية لوقف خطط قصف مستشفى القدس"، معتبرا ان "التهديد الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس مخالف للقوانين الدولية".

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