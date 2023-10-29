نتانياهو: أخطأت وما قلته بعد المؤتمر الصحفي ما كان ينبغي قوله وأعتذر عنه وأعطي الدعم لقادة الأجهزة الأمنية

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى انه "أخطأت وما قلته بعد المؤتمر الصحفي أمس ما كان ينبغي قوله وأعتذر عنه وأعطي الدعم لقادة الأجهزة الأمنية".

وفي وقت سابق، حذف نتانياهو تغريدته عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي كان قد حمل فيها والاستخبارات الاسرائيلية مسؤولية هجوم حماس، وذلك بعد تعرضه لانتقادات واسعة.

ونفى نتانياهو في تغريدته تلقيه أي تحذيرات بشأن نية حركة حماس إشعال حرب ضد إسرائيل، ملقيا باللوم في فشل توقع هجوم الحركة المباغت على عاتق الاستخبارات.

واكد أن "كل وكالات الاستخبارات، كانت تقدر بأن حركة حماس مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية"، مشددا على ان "هذا التقييم الاستخباري قُدم لي وإلى المجلس الأمني المصغر مرة بعد أخرى وذلك حتى قبيل اندلاع الحرب".