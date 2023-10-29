ميقاتي التقى امير قطر وعرض معه آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الديوان الأميري صباح اليوم، في حضور

رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

تم خلال اللقاء عرض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة، إضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين لبنان وقطر وسبل تعزيزها وتطويرها.

بعد ذلك عقد ميقاتي اجتماعا مع رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في حضور القائمة باعمال سفارة لبنان لدى دولة قطر السفيرة فرح بري.