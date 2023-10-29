بسبب «طوفان الأقصى».. نتنياهو يحذف تدوينة هاجم فيها الاستخبارات الإسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر -

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحذف تدوينة نشرها فجر اليوم الأحد حمّل فيها رئيسيّ "الشاباك" والاستخبارات العسكرية مسؤولية إغفال عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن نتنياهو حذف تدوينة حمّل فيها رئيسي "الشاباك" والاستخبارات مسؤولية هجوم "حماس" بعد الانتقادات الواسعة التي طالته.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "معاريف" أن نتنياهو اضطر لحذف التدوينة التي اتهم فيها قادة المنظومة الأمنية بالفشل لعدم إبلاغه بمعلومات مسبقة حول نوايا "حماس".

وفي التدوينة التي حذفها نتنياهو من حسابه بموقع "إكس"، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا تحذيره من هجوم وشيك تخطط له حركة "حماس" قبل السابع من أكتوبر، حيث قال "عكس الإدعاءات الخاطئة وتحت أي ظرف من الظروف لم يتم تحذير رئيس الوزراء من نوايا الحرب من جانب "حماس".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن كل وكالات الاستخبارات كانت تعتبر أن حركة "حماس" مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية.

وأشار إلى أن هذا هو التقييم الذي تم تقديمه مرارا وتكرارا إلى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء من قبل جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارات وحتى قبل اندلاع الحرب.