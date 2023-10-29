لقطة للسيد نصرالله في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطة مصورة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

ويظهر نصرالله في المقطع المصور يمر في لمحة سريعة والى جانبه علم حزب الله.

وبعد مرور أكثر من 3 اسابيع على عملية "طوفان الأقصى" والعمليات العسكرية على جبهة الجنوب لا يزال غياب السيد نصرالله عن الظهور في خطاب علني محط جدل وتحليلات.

ويعتبر مقربون من حزب الله أن صمت السيد نصرالله هو جزء من المعركة وجزء من الغموض الاستراتيجي كما اكد هو في مناسبات سابقة، وأن أي اطلالة ستكون مرتبطة بحصول تطور كبير إما على صعيد جبهة غزة أو على صعيد المنطقة وجنوب لبنان.