الشيخ صادق استقبل وفدا من الوطني الحر: نأمل ان يستجمع تحرككم الارادة في الذهاب الى طاولة الحوار

في اطار الجولة التشاورية التي يقوم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على المرجعيات السياسية والدينية اللبنانية للتداول في سُبُل حماية لبنان قام نائب رئيس التيار للشؤون الوطنية ربيع عواد يُرافقه مسؤول التيار في منطقة النبطية خالد مكي وعدد من كوادر التيار بزيارةٍ لإمام ومفتي النبطية الشيخ عبد الحسين صادق.

وفي تصريح له، اعتبر عودا ان "الجنوب اليوم يفتدي كل لبنان بدماء شهدائه وواجبنا جميعاً أن نؤمن له احتضاناً ومظلة أمان وطنية تقوم على مرتكزاتٍ ثلاث:

اولاً الدعم والتأييد لقضية الشعب الفلسطيني والإدانة لجرائم العدو الهمجية الصهيوني بحق هذا الشعب المظلوم

ثانياً: حق لبنان بالدفاع عن أرضه وشعبه وثرواته من اي اعتداء اسرائيلي

ثالثاً: تجنيب لبنان ان يكون ساحة صراع".

بدوره لفت صادق الى انه "نحترم هذه المبادرة الوطنية وكل تحرّك جادٍ يهدف الى الجمع وتعزيز الجهوزية تجاه التهديدات الاجرامية للعدو." وأضاف: " نأمل أن تستجمع هذه المبادرة من القوة والإرادة للذهاب الى طاولة حوار وطني يترفع فيها ملتئموها عن أطُرهم الخاصة لتنتج رئيساً جامعاً وحكومةً ذات صلاحية، وان يتمثل فيها المجتمعون قول الشاعر: " وطني أحبك لا ليرفعني حبي ولكن تغلبُ الشيمُ."