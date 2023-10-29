الأبيض: الهم الأساسي لوزارة الصحة اليوم هو رفع جهوزية القطاع الصحي

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، بعد لقائه رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" النائب السابق بهية الحريري، ان "الجميع يعرف أن الهم الأساسي لوزارة الصحة اليوم هو رفع جهوزية القطاع الصحي وخاصة ضمن الظروف التي يمر بها لبنان، في ضوء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وكذلك على الشريط الحدودي في الجنوب اللبناني".

واضاف :"يهمنا جهوزية المناطق صحيا وفي صيدا هناك تجربة مميزة في موضوع القطاع الصحي ولجهة التنسيق بين مختلف الأفرقاء في هذا القطاع. وكان اللقاء مناسبة من جهة لنطلع من الحريري على كافة الأمور المتعلقة بالجهوزية ونطلع على النشاطات التي تجري وخاصة بدعم مؤسسة الحريري لرفع هذه الجهوزية، وكذلك حتى نضعها في صورة خطط وزارة الصحة ، وكذلك موضوع المستشفى التركي وجهودنا ان شاء الله حتى نفتتحه قريباً". .