كتائب القسام: قصفنا تل أبيب ردا على المجازر بحق المدنيين

اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس انه "قصفنا تل أبيب ردا على المجازر بحق المدنيين". وفي وقت سابق، اعلنت القسام ان مقاتليها تصدوا للقوات الاسرائيلية المتوغلة في شمال غرب بيت لاهيا وخاضوا اشتباكات مسلحة معها كما استهدفوا آليات الجيش الاسرائيلي بقذائف الياسين 105 الترادفية وقذائف الهاون ونفذوا عمليات قنص.

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