مصادر رفيعة المستوي لـ «القاهرة الإخبارية»: مصر تكثف اتصالاتها لوقف إطلاق النار وتبادل الأسري والمحتجزين وإدخال المساعدات لغزة

الشارقة - اميمة ياسر -

صرحت مصادر رفيعة المستوي لقناة "القاهرة الإخبارية" بأن هناك "اتصالات مصرية مكثفة مع كافة الدول والأطراف المعنية دوليا وإقليميا للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسري والمحتجزين بغزة".

وأضافت المصادر في تصريحاتها للقناة أن مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة خلال الأسبوع الجاري".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف مدمرة منذ السابع من أكتوبر ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته كتائب القسام التابعة لحركة حماس على إسرائيل وأسفر عن مقتل 1400 شخص تقول السلطات إن معظمهم من المدنيين.