شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الكوري الجنوبي يقدم مساعدة لسفينة كورية شمالية جانحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - أ ف ب

ساعد زورق دورية كوري جنوبي «لأسباب إنسانية»، سفينة كورية شمالية جنحت منذ عشرة أيام بالقرب من الحدود البحرية بين البلدين، كما أعلن الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن طائرة دورية بحرية رصدت سفينة مجهولة في المياه قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية الأحد وأرسلت زورق دورية.

وأوضحت في بيان أنه عندما اقتربت السفينة، طلب طاقم القارب المنكوب المساعدة وأكد البحارة الكوريون الجنوبيون أنها سفينة كورية شمالية.

وأضاف البيان أن طاقم السفينة الكورية الشمالية قال إن سفينتهم جنحت منذ عشرة أيام وأعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلدهم، وقد طلبوا طعاماً ومياه شرب قدمها الجانب الكوري الجنوبي «لأسباب إنسانية».

وتابعت هيئة الأركان إن «الشمال بقي على اطلاع (على التطورات) من خلال قيادة الأمم المتحدة وشبكة الاتصالات البحرية الدولية ليتمكن من إنقاذ السفينة الكورية الشمالية المنكوبة».

وكانت مجموعة من الكوريين الشماليين عبرت الثلاثاء إلى المياه الكورية الجنوبية على متن قارب خشبي، فيما يبدو أنها حالة فرار نادرة عبر الحدود البحرية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نقلاً عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه، أن الكوريين الشماليين الأربعة الذين كانوا على متن القارب «عبروا عن نيتهم بالهرب».