انت الان تتابع خبر ريال مدريد يفقد أحد نجومه لمدة شهرين.. سيغيب عن هذه المباريات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسم فريق ريال مدريد الإسبانى الكلاسيكو على حساب غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مونتجويك"، فى قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني

ونشر ريال مدريد بيانا رسمياً على الموقع الرسمي جاء فيه، "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا أوريلين تشواميني من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بكسر فى مشط القدم اليسرى".



ويغيب تشواميني لمدة لا تقل عن شهرين مع الفريق الملكي، أي أنه لن يشارك مع ريال مدريد بشكل نهائي حتى مطلع عام 2024 على أقل تقدير.

ويلعب ريال مدريد مباراته المقبلة، مساء الأحد القادم 5 نوفمبر على ملعب سانتياجو برنابيو أمام ضيفه رايو فاليكانو بالجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

بذلك يفتقد ريال مدريد خدمات تشواميني في المباريات التالية رايو فاليكانو - سبورتنج براجا - فالنسيا – قادش – نابولي - غرناطة - ريال بيتيس - يونيون برلين – فياريال".