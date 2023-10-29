انت الان تتابع خبر أبو الغيط: تدمير البنية التحتية جرائم حرب.. "إسرائيل" تطلق سياسة الأرض المحروقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أبو الغيط خلال فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه بمشاركة منظمات إقليمية ودولية، إن "تدمير البنية التحتية وشبكات المياه في غزة "جرائم حرب".

وذكر الأمين العام للجامعة العربية أن الأمن المائي العربي لا يزال يواجه "تحديات متعاظمة تتطلب تعزيز العمل العربي المشترك لمواكبة تلك التحديات". وأوضح أن هذه التحديات تهدد "بتراجع معدلات المياه على نحو مقلق".



وكان أبو الغيط دعا خلال قمة السلام التي عقدت مؤخرا بالقاهرة إلى وضع حد للقصف الإسرائيلي الوحشي على غزة، معربا عن خشيته من توسع رقعة المواجهة والانجراف إلى صراع واسع يخلف كارثة عالمية.

وشدد الأمين العام للجامعة على ضرورة وقف كل أشكال العنف ضد المدنيين كافة ودون تمييز.

وأكد أبو الغيط أنه يجب الاتفاق العاجل على أفق محدد لإقامة دولة فلسطينية، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير إمدادات المياه والكهرباء والوقود للأهالي.

وأشار الى إن هناك حربًا إسرائيلية مسعورة على غزة، داعيا المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، وفتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية، وتمرير إمدادات الماء والغذاء والطاقة للسكان.

