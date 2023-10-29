انت الان تتابع خبر الخزعلي ووفد من حماس على طاولة واحدة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للخزعلي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد، وفداً من حركة حماس، ضمّ القيادي في الحركة أسامة حمدان، ومحمد الحافي عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية، والوفد المرافق لهما".وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء، استعراض أهم التطورات التي يشهدها قطاع غزّة، وصمود المقاومة، واستبسال رجالها في التصدّي لأعنف هجمة يقوم بها كيان الاحتلال الغاصب".

وأكّد الخزعلي، "موقفَ العراق عموماً، وفصائل المقاومة خصوصاً، الثابتَ تجاه القضايا المصيرية للأُمة الإسلامية، التي أبرزها القضية الفلسطينية".

وفي ختام اللقاء، تقدّم وفد المقاومة الإسلامية في حماس، بالشكر الجزيل للخزعلي، لـ"مواقفه الداعمة لقضايا الشعوب المظلومة والمقاوِمة، ومنها الشعب الفلسطيني الصابر المجاهد"، وفق البيان.