سفير فلسطين في المغرب: الشعب الفلسطيني يتعرض لجريمة حرب ضد الإنسانية.. وأمريكا شريكة في جرائم إسرائيل بغزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد السفير الفلسطيني لدى المملكة المغربية “جمال الشوبكي”، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لجريمة حرب ضد كافة المواثيق الدولية والإنسانية.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حملة مصعورة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يسعى من خلالها إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكا أساسيا لتل أبيب في المجازر التي ترتكبها في القطاع المحاصر.

ودعا كافة الأطراف الفاعلة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف إطلاق النار حقنا لدماء الفلسطينيين.