باحث في الشؤون الأمريكية: أمريكا تقدم دعمًا مطلقًا لإسرائيل.. وهناك تيار في واشنطن يطالب بهدنة إنسانية في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الباحث في الشؤون الأمريكية والأستاذ في العلاقات الدولية “إيهاب عباس”، أن واشنطن تقدم دعما مطلقا لإسرائيل في عملياتها بقطاع غزة المحاصر.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن هناك أطراف فاعلة في الولايات المتحدة الأمريكية تطالب بهدنة إنسانية في قطاع غزة.

وأفاد بأن أمريكا اعتمدت الرواية الإسرائيلية من أول السابع من أكتوبر، وانحازت بكل قوتها مع إسرائيل ولم تستمع إلى الجانب الآخر.