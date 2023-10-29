الهلال الأحمر الفلسطيني: إسرائيل تطالب بإخلاء مستشفى القدس فورا قبل تعرضه للقصف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، تلقيه تهديدات شديدة اللهجة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس قبل تعرضه للقصف، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في وقت سابق، عن انقطاعه الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وكافة الطواقم العاملة في ظل قطع سلطات الاحتلال للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل، بحسب الصفحة الرسمية للهلال الأحمر الفلسطيني على فيسبوك.