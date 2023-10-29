شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي لنادي ليفربول بعد اختطاف والدي نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق نادي ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم الأحد، في بيانًا رسميًا، على حادثة اختطاف والدى لويس دياز، جناج الفريق الأول بنادي ليفربول، خلال تواجده في مسقط رأسه داخل كولومبيا.

وقال نادي ليفربول، في بيانه عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "إكس"، "تويتر سابقًا" وفيسبوك: "يمكن لنادي ليفربول أن يؤكد أنه على علم بالوضع المستمر الذي يشمل عائلة لويس دياز في كولومبيا، لدينا أمل كبير في أن يتم حل هذه المسألة بأمان وفي أقرب فرصة ممكنة، في هذه الأثناء، ستظل رفاهية اللاعب هي أولويتنا المباشرة".

تفاصيل واقعة اختطاف والدي دياز في كولومبيا

وكانت تقارير صحفية قد كشفت صباح اليوم الأحد، عن تفاصيل حادثة اختطاف والدى لويس دياز، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، خلال تواجده في مسقط رأسه داخل كولومبيا.

وقالت صحيفة "record" البرتغالية، أن والدي نجم ليفربول، تعرضًا للاختطاف عندما كانا في محطة وقود في منطقة بارانكاس، في لاجواخيرا، بعد أن اقتربت منهما مجموعة من الرجال الذين يسافرون على دراجات نارية.

وتابع تقرير الصحيفة البرتغالية، إلى أن والدة لويس دياز قد تم إطلاق سراحها بالفعل وأن السلطات تواصل البحث عن والد لاعب ليفربول، ووفقًا لمعلومات الشرطة أن الأم سيلينيس مارولاندا، تتمتع بصحة جيدة، وما زالت عملية البحث للعثور عن والد لويس مانويل دياز.

