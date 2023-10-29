شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقود الهجوم.. تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة نوتينجهام فورست والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره فريق نوتينجهام فورست في لقاء لا يقبل القسمة على إثنين، عصر اليوم الأحد على ملعب انفيلد.

وتستهدف كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب، وبقيادة النجم المصري محمد صلاح جناح الريدز، الانتصار في لقاء اليوم، من أجل الحفاظ على المنافسة على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، للموسم الجاري 2023 - 2024.

فيما يسعى فريق نوتنجهام لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب انفيلد اليوم للهروب من قاع جدول الترتيب خاصًة وأن الفريق بدأ مسابقة الدوري بشكل رائع ومن ثم بدأ هبوط المستوى يظهر مبكرًا.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: تسيميكاس، فان دايك، كوناتي، أرنولد.

الوسط: جرافنبريش، ماك أليستير، سوبوزلاي.

الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

جدير بالذكر أن ليفربول يدخل اللقاء محتلًا المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة، وفي الجانب الآخر، يتواجد فريق نوتينجهام فورست في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، حيث يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريدز تقربه من مراكز الوسط في بريميرليج.